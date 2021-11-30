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Представитель компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал о массовом взломе камер видеонаблюдения в России. В беседе с изданием «Известия» он пояснил, что злоумышленники публикуют записи с этих устройств в Сети, а также продают доступ к роликам, снятым в массажных салонах и других заведениях с интим-услугами.

По словам специалиста, в подобных утечках часто оказываются виноваты сами владельцы подобных заведений. Они устанавливают камеры видеонаблюдения в самых неожиданных местах, но не думают об их защите. Это дает возможность перехватывать изображение и продавать доступ к нему.

Эксперт также пояснил, что обнаружить утечку удалось по данным программного обеспечения Censys и Shodan. Эти приложения способны находить видеокамеры, которые подключены к Сети.

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