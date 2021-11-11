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Василий Дандыкин, российский эксперт по военным вопросам, предположил, что США собираются сформировать в черноморской акватории еще один военный блок для противодействия РФ.

Недавно Богдан Ауреску, глава румынского МИДа, сообщил, что американцы должны расширить свое военное присутствие в регионе, чтобы защитить южное направление Североатлантического альянса. Он добавил, что РФ якобы начала развертывать здесь свои вооруженные силы. Однако Дандыкин заявил, что уровень напряженности в Черном море возрос из-за американцев, а не из-за российских военных.

По мнению специалиста, Вашингтон намерен организовать региональный альянс рядом с южными границами России, включив в него Грузию, Украину, Румынию и другие государства с выходом к Черному морю. Он добавил, что желание США создать новые морские базы в регионе несет большую угрозу для России.

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