Робототехнические комплексы «Уран-9» делают российскую армию современной и высокотехнологичной, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что использование этой дистанционно управляемой техники открывает перед войсками РФ новые уникальные возможности.

Боевые роботы способны уничтожать бронетехнику и живую силу потенциального противника. При этом оператор осуществляет управление ними на расстоянии, что исключает потери при нанесении врагом ответного удара.

На учениях «Запад-2021» роботы подтвердили соответствие заявленным характеристикам, а также продемонстрировали умение атаковать противника из всех видов имеющегося на борту оружия – гранатомета и пулемета, автоматической пушки. Комплексы также впечатлили США, которые практически сразу занялись разработкой средств противодействия столь высокотехнологичному и эффективному оружию.