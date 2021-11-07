читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Робототехнические комплексы «Уран-9» делают российскую армию современной и высокотехнологичной, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что использование этой дистанционно управляемой техники открывает перед войсками РФ новые уникальные возможности.

Боевые роботы способны уничтожать бронетехнику и живую силу потенциального противника. При этом оператор осуществляет управление ними на расстоянии, что исключает потери при нанесении врагом ответного удара.

На учениях «Запад-2021» роботы подтвердили соответствие заявленным характеристикам, а также продемонстрировали умение атаковать противника из всех видов имеющегося на борту оружия – гранатомета и пулемета, автоматической пушки. Комплексы также впечатлили США, которые практически сразу занялись разработкой средств противодействия столь высокотехнологичному и эффективному оружию.

Вам может понравиться

Zone Militaire: Семь подлодок РФ полгода держали в напряжении НАТО в Атлантике

Семь российских подводных лодок целых полгода пугали Североатлантический альянс своими маневрами в Атлантике, заявил начштаба ВМС Франции Пьер Вандье. Он также отметил, что это было очень тяжелым испытанием для НАТО.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по подготовке к вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор напомнил о проводимой в России вакцинации от коронавируса и опубликовал рекомендации по подготовке к прививке. Как было отмечено, без массовой вакцинации вспышки заболеваний коронавирусом никогда не закончатся. Именно поэтому
  • Анна
  • 06.11.2021
  • читать 1 минуту

Россия прекратила поставки и транзит угля на Украину

Депутат ВРУ Андрей Герус, возглавляющий комитет по вопросам ЖКХ и энергетики, обвинил Россию в блокировке поставок угля из Казахстана. Он заявил, что РФ больше не продает Киеву свой энергетический уголь,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 ноября – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 ноября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 7 ноября – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 7 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 7 ноября – облачно с прояснениями, до 9 °C |