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В отличие от многих мировых лидеров, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось поговорить с американским коллегой Джо Байденом на саммите по климату в Глазго. Он воспользовался чисто случайно выпавшим ему шансом и «загнал Байдена в угол».

Эту ситуацию прокомментировали читатели британского таблоида Daily Mail. Они отметили, что Зеленскому не стоило отрывать вовсю игнорировавшего его американского президента от «смены подгузников», чтобы в очередной раз услышать о глубокой обеспокоенности действиями России и поддержке суверенитета Украины.

«Да, он прервал смену подгузников Байдена. Вонючий случай!» — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что вообще непонятно, зачем Зеленскому нужно было отлавливать Байдена.

«Интересно, что “Сло” (перевод с англ. — заторможенный.) Байден должен был ему сказать… И имело ли это какой-то смысл?» — написал он.

О том, что встреча в кулуарах не имела никакого практического смысла, заявили многие комментаторы.

«Байден понятия не имел, что перед ним стоит человеческое существо. Я искренне поражен тем, что он способен читать свои речи по теле-подсказке, прежде чем уйти со сцены к ожидающим его кислородным трубкам и отсосу слюны», — высказал общую точку зрения один из них.

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  • 02.11.2021
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