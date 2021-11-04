В отличие от многих мировых лидеров, президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось поговорить с американским коллегой Джо Байденом на саммите по климату в Глазго. Он воспользовался чисто случайно выпавшим ему шансом и «загнал Байдена в угол».

Эту ситуацию прокомментировали читатели британского таблоида Daily Mail. Они отметили, что Зеленскому не стоило отрывать вовсю игнорировавшего его американского президента от «смены подгузников», чтобы в очередной раз услышать о глубокой обеспокоенности действиями России и поддержке суверенитета Украины.

«Да, он прервал смену подгузников Байдена. Вонючий случай!» — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что вообще непонятно, зачем Зеленскому нужно было отлавливать Байдена.

«Интересно, что “Сло” (перевод с англ. — заторможенный.) Байден должен был ему сказать… И имело ли это какой-то смысл?» — написал он.

О том, что встреча в кулуарах не имела никакого практического смысла, заявили многие комментаторы.