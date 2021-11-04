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Родители учеников школы Castleview Primary пришли в ярость из-за того, что преподаватели вынуждают мальчиков приходить в учебное заведение в юбках «ради равенства». Издание Daily Mail написало, что школа даже предоставила эти предметы одежды, чтобы родителям не пришлось искать подходящие.

В комментариях к публикации родители со злостью высказались о таком нововведении. Они написали, что если мальчики сами хотят надевать юбки, им не нужно запрещать это делать. Но заставлять их через силу – это уже перебор.

«Моему сыну всего пять, и он только что получил это из школы! Пусть дети будут детьми»,- возмущенно пишет одна из читательниц.

Администрация общеобразовательного учреждения в ответ на возмущения заявила, что хочет организовать инклюзивную школу, в которой все будут равны. Вместе с родителями против инициативы выступила организация «Кампания за настоящее образование». Она сообщила, что школа должна учить детей относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы относились к ним, а не навязывать взрослые тревоги и страхи.

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