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Королевский флот Великобритании закупает для своих кораблей новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы за 100 миллионов фунтов стерлингов. Представители ВМС уже заявили, что это сигнал России и Китаю, которые якобы представляют угрозу для Лондона.

Они также рассказали, что новейшие системы РЭБ способны улавливать и идентифицировать радиосигналы в значительно большем диапазоне частот. Благодаря этому Великобритания сможет справиться с новыми вызовами от Пекина и Москвы. Одновременно с этим Лондон заявляет, что Россия с Китаем не стоят на месте и не менее активно занимаются модернизацией своих надводных и подводных боевых систем.

Королевский флот реформируется на фоне раздуваемого Пекином напряжения в Южно-Китайском море, сообщило издание Daily Express. Заключение контракта на 9,5 миллиардов рублей, по которому на протяжении 13 лет Британия получит комплексы РЭБ, является лишь первым предупреждением для РФ и КНР, отметили журналисты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”.

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