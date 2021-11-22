Президент России Владимир Путин на заседании в МИД РФ отправил Пентагону пугающее послание, пишет британское издание Daily Express. Журналист Кьяран Маграт отметил, что это не первое предостережение российского лидера, которое призвано не дать Западу совершить роковую ошибку.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», поясняет, что Владимир Путин уже не в первый раз говорит о красных линиях, которые Западу нельзя пересекать. США и НАТО упорно не хотят к нему прислушиваться, размещая свои вооружения в Румынии, Польше и Болгарии, подстрекая Украину к началу боевых действий на Донбассе и проводя непрекращающиеся учения в Черном море.

Россия внимательно следит за каждым действием США и готова ответить в случае агрессии. Однако Западу пора и самому задуматься, что его учения и провокации могут стать причиной непреднамеренного начала боевых действий. И тогда последствия для мира уже не сможет предсказать никто.