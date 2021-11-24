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Украинские военачальники выразили опасение из-за того, что Россия может заполучить контроль над водным пространством между портами Бердянска и Мариуполя.

Командир экипажа патрульного катера «Кременчук» Иван Овчар заявил, что они постоянно встречают около 6-7 патрульных катеров береговой охраны РФ, когда совершают свой маршрут патрулирования. Его слова передают журналисты CNN. Овчар также указал, что Россия является главной угрозой для Украины.

Как отмечается, журналисты CNN побывали на патрульном катере и вместе с экипажем отправились в воды Азовского моря из Бердянска. Однако на пути им не встретилось ни одного российского катера.

Овчар также рассказал, что задачей их корабля является охрана морских границ и защита суверенитета страны. Что касается контроля со стороны Москвы над водным пространством, то, как предположили журналисты, у военных Украины есть план на случай, если события будут развиваться подобным образом. К примеру, отмечается строительство морской базы «Восток».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина начнёт войну с Россией по требованию США. В настоящее время США для этого отправляют в Украину необходимое вооружение.

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