В своем интервью журналистке Ксении Собчак спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что с ним связан весь негатив, который пережила и продолжает переживать страна.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», – отметил экс-глава «Роснано».

Он уточнил, что не считает себя великим политическим деятелем, который способен влиять на все происходящее в стране. Просто Чубайс сам для себя воспринимает ситуацию именно так.

Подобное восприятие относится не только к плохому, но и к хорошему. С собой Чубайс связал и все положительные изменения, которые произошли в России за то время, пока он в политике.

На вопрос Собчак, чего было больше – позитива или негатива, Чубайс заметил, что в разные времена все происходило по-разному.