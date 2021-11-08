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Никита Данюк, представитель Общественной палаты РФ, отметил, что появление боевых судов ВМФ США в черноморской акватории является частью стратегии американцев.

Соединенные Штаты и Британия пытаются тем самым продемонстрировать, что Россию не следует считать хозяином в указанном регионе, добавил эксперт. Он предположил, что постоянное присутствие иностранных военных кораблей в Черном море представляет собой попытку обострить обстановку.

Все эти действия направлены на то, чтобы «поиграть на нервах РФ». Однако член ОП отметил, что Москва, разумеется, не оставит незамеченными подобные попытки – провокаторов обязательно ждут последствия. Любые провокации будут расцениваться в качестве угрозы нацбезопасности, которую необходимо оперативно нейтрализовать.

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