Британское издание The Telegraph рассказало о конфликте между польскими и белорусскими пограничниками, который завершился стрельбой. Причиной стали мигранты, которые находились под охраной военнослужащих РБ. Публикация вызвала большой интерес читателей из Великобритании, для которых тема нелегалов очень близка.

В комментариях пользователи отметили, что ситуация с мигрантами давно вышла из-под контроля властей стран Евросоюза. Беженцы прорываются в ЕС отовсюду и остановить этот поток не в состоянии никто.

Читатели также припомнили Европе критику американского президента Дональда Трампа, который предпринял ряд мер, чтобы не пускать нелегалов в Соединенные Штаты.

«А чего же это вы, высоколобые европейцы, так издевались над Трампом за то, что он строил стену на границе с Мексикой? Пришло время и вам хлебнуть этой участи», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи также написали, что подавляющее большинство мигрантов прорывается именно в Великобританию, поэтому последняя просто обязана поблагодарить Вильнюс и Варшаву. Ведь они являются последним барьером на пути к Лондону.