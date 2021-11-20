Читатели издания Le Figaro предложили Франции выйти из НАТО и стать союзником России.

Такая реакция последовала после статьи, в которой сообщалось о российских войсках, находящихся возле границы с Украиной. Как было указано в статье, такая ситуация вызывает беспокойство как у самой Украины, так и у Европы и США.

Однако читатели издания с этим не согласились. Они отметили, что Франции не стоит равняться на американских друзей и проводить агрессивную политику в отношении России. Также было отмечено, что к Москве уже давно относятся с агрессией, и она не может это проигнорировать. ЕС и НАТО ведут коварную игру, и совершают много действия для того, чтобы начать конфликт, но Россия проявляет терпение.

Один из читателей предположил, что Россия не намеревается возвращать разрушенную и бедную Украину. Поэтому западные СМИ поддерживают боевой настрой, пытаясь скрыть неудачи и нищету Украины.

В завершение один из читателей предложил оставить украинцев самих решать свои проблемы, а Франции выйти из НАТО и договориться с Россией о стратегическом партнерстве.

Недавно мы сообщали о том, что Франция планирует отправить на Донбасс свои военные подразделения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с Владимиром Путиным.