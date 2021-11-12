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Польское издание Interia напугало своих читателей сообщением о маневрах белорусских десантников. По мнению пользователей Сети, эти учения являются серьезной угрозой для польской государственности.

Также читатели написали, что Соединенные Штаты ничего не предпринимают, чтобы предотвратить риски «раздела Польши», а лишь поддерживают страну в социальной сети Twitter.

«Через мгновение произойдет четвертый раздел Польши, поскольку ЕС и НАТО — союзы только на бумаге», – в панике написал комментатор Edek.

Пользователь с ником Prawda добавил, что Альянс сейчас тоже должен проводить подобные маневры, чтобы продемонстрировать силу Белоруссии, однако он «молчит, как мышь под метлой».

«Я не помню, чтобы НАТО спрашивала у России разрешение на проведение учений на своей территории, так что Белоруссии и России тоже не нужно спрашивать у кого-то разрешение на проведение учений у себя дома!», – высказал свою точку зрения комментатор taaa.

Ранее официальный Минск заявил, что Польша стянула к границам Беларуси 15 000 военнослужащих, что вряд ли можно назвать нормальной реакцией на проблему с мигрантами. По предположению Минобороны, Варшава нарушает все международные соглашения подобными действиями.

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