Болгарские пользователи прокомментировали недавнее заявление Румена Радева, лидера Болгарии, о Крыме в соответствующем материале, опубликованном информагентством «Факты».

Ранее глава болгарского государства отметил, что в настоящее время Крым является российским регионом, указав на то, что в политике существуют свои реалии. При этом он указал на то, что присоединение полуострова к РФ нарушает международные права. Позднее Дмитрий Кулеба, руководитель украинского внешнеполитического ведомства, сообщил, что подобное заявление является ударом по взаимоотношениям Болгарии и Украины.

Многие комментаторы отметили, что Радев прав, так как в настоящее время никто не может отрицать того факта, что Крым представляет собой территорию России. Один из пользователей добавил, что «не видел историю, однако Крым является российским еще с шестнадцатого века».