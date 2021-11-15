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Экс-главнокомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак недавно заявил, что Польша способна за три дня захватить Белоруссию.

Согласно его словам, для того, чтобы Польша начала наступление на Белоруссию, нужны два условия. Так, президент РФ Владимир Путин должен продемонстрировать решительную поддержку Лукашенко. Кроме того, Белоруссия должна задействовать оружие. Скшипчак уверен, что Польша способна захватить Белоруссию за три дня, однако в том случае, если Россия участвовать не будет.

Читатели польского издания Do Rzeczy пришли в недоумение из-за заявления своего генерала. Они посчитали его «психически больным». Как было заявлено, Скшипчака следует лишить всех его званий за подобные провокационные слова. Также читатели задались вопросом, зачем Польше вообще оккупировать Белоруссию.

Кроме того, некоторые читатели посчитали, что намеки генерала говорят о пропаганде. Они понадеялись, что эти слова не дойдут до России и Белоруссии.

Недавно глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ситуация на границе с Белоруссией будет ухудшаться. Он отметил, что если мигрантам удастся прорваться в страну, то это приведёт к увеличению имеющихся проблем.

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