Немецкие пользователи Сети возмутились из-за публикации в издании Politico о российских войсках у границ с Украиной. Напомним, что авторы написали о размещении военнослужащих в Ельне Смоленской области, которая вообще не граничит с соседним государством.

Читатели издания Der Spiegel написали, что Вашингтону и НАТО нужно бы заняться Киевом, его атаками дронов и захватами населенных пунктов, выполняемыми в нарушение Минских соглашений. А вот перемещение войск в пределах России вообще не должно интересовать США.

Они также отметили, что РФ занимается учениями в собственных границах, что не запрещено никакими международными нормами. По мнению немецких пользователей, НАТО просто не терпится расшириться на восток, поэтому он уже не знает, какие еще грехи придумать для РФ.