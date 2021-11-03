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2 ноября Черноморский флот РФ провел маневры со стрельбами по кораблям условного противника. Агентство Reuters отметило, что таким образом Россия организовала «теплую встречу» американскому флагманскому кораблю Mount Whitney.

Это судно вошло в Черное море для координации учебных операций, которые будут проводиться в акватории. Ранее сюда же прибыл эсминец ВМС США USS Porter. Россия считает, что подобные учения американского флота совсем не добавляют стабильности в регионе. Напротив, они способствуют еще большему обострению ситуации.

Британское информационное агентство также напоминает слова российского президента Владимира Путина об американском корабле.

«Корабль США зашëл в Чёрное море — можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», – заявил глава государства, открывая совещание по вопросам обороны.

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  • Анна
  • 01.11.2021
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