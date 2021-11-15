Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая зенитно-ракетная система С-550 будет иметь еще большую дальность обнаружения и поражения воздушных целей, а также сможет использоваться для уничтожения мишеней любого типа.

Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он также подчеркнул, что российские инженеры постоянно работают над увеличением дальности действия зенитно-ракетных комплексов и повышением их эффективности.

О новых ЗРК Чемезов рассказал журналистам на выставке Dubai Airshow 2021, которая проходит в ОАЭ. Он уточнил, что комплексы С-550 пока не демонстрировались иностранным заказчиками.

Ранее о разработке новейших систем ПВО сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что С-550 разрабатывается на базе недавно поступивших на вооружение С-500 «Прометей», но будет отличаться от них улучшенными характеристиками.

Вам может понравиться

Американский самолет-разведчик подошел к российским границам всего на 7 километров

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был всего в 30 секундах от нарушения границ воздушного пространства РФ, сообщает портал Avia.Pro. Ссылаясь на мониторинговые сервисы, авторы утверждают, что воздушная машина изменила курс

Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Оксана Дмитриева, российский парламентарий, отметила, что в правительстве страны готовят увеличение ежемесячных пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Согласно словам народной избранницы, в следующем году на территории Российской Федерации могут провести

The Mirror: Британия готовит к отправке на Украину 600 спецназовцев из-за России

Британский таблоид The Mirror со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщил о возможной отправке 600 спецназовцев Королевских сил на Украину. Связана она со «стягиванием российских войск» к границе, весть
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Королев: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск: погода, 15 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 15 ноября – пасмурно, до 8 °C |