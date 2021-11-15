Новая зенитно-ракетная система С-550 будет иметь еще большую дальность обнаружения и поражения воздушных целей, а также сможет использоваться для уничтожения мишеней любого типа.

Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он также подчеркнул, что российские инженеры постоянно работают над увеличением дальности действия зенитно-ракетных комплексов и повышением их эффективности.

О новых ЗРК Чемезов рассказал журналистам на выставке Dubai Airshow 2021, которая проходит в ОАЭ. Он уточнил, что комплексы С-550 пока не демонстрировались иностранным заказчиками.

Ранее о разработке новейших систем ПВО сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что С-550 разрабатывается на базе недавно поступивших на вооружение С-500 «Прометей», но будет отличаться от них улучшенными характеристиками.