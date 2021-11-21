Американские разведслужбы установили связь между температурой и вероятностью «вторжения» РФ на Украину. Данная информация была размещена агентством CBS News, сославшимся на чиновников США.

Сотрудники американской разведки решили предупредить своих союзников в Европе, что по мере снижения температуры воздуха вероятность нападения российских войск на украинские земли будет расти. Они отметили, что все зависит от погоды, однако атака может начаться в любое время на протяжении следующих полутора месяцев, если Запад не вмешается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон начал призывать ЕС подготовить различные меры по сдерживанию РФ. В Британии и Соединенных Штатах предполагают, что Владимир Путин может рассматривать военный сценарий в качестве способа, который позволит ему получить контроль над большей частью Украины.