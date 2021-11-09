США даже не помышляют об атаке на Россию, так как ее новейшее оружие способно уничтожить Америку, заявил политолог Яков Кедми на YouTube-канале ITON-TV.

Эксперт пояснил, что РФ в отличие от Соединенных Штатов практически полностью обновила стратегические вооружения. Ее новые ракеты могут беспрепятственно наносить удары по любым целям на территории США. Поэтому если Вашингтон вдруг решит атаковать РФ, он сильно об этом пожалеет.

Россия превзошла Соединенные Штаты не только по количеству ядерных боеголовок, о чем недавно сообщалось в мировых СМИ. Она также модернизировала старые ракеты и разработала целый ряд новых боезарядов, аналогов которым нет в мире. Они могут уклоняться от систем ПРО, маневрировать прямо в полете, гарантировано достигая цели. США отлично знают о достижениях РФ, поэтому они не рискнут развязывать боевые действия против нее.