Без команды США Украина не станет начинать полномасштабное наступление на Донбассе, заявил бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань. Он пояснил, что Североатлантический альянс еще не подготовил все необходимое для превращения страны в театр военных действий.

США и Великобритания фактически «обживают Украину», стремясь пустить глубокие корни. Вашингтон организует провокации и маневры в Черном море, а также сооружает военно-морские базы. Британцы же обучают украинских солдат и проводят разнообразные наземные операции.

НАТО продолжит осваивать территорию страны. Она необходима Альянсу, чтобы получить полное превосходство в воздушном пространстве и в море у границ России, а также запереть ее в пределах собственных границ. Поэтому сейчас наступления ждать не стоит – США и Британия еще не подготовились к нему как следует, уверен эксперт.