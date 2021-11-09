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Павел Климкин, бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства, отметил, что ФРГ обязана заплатить Украине в случае введения в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Согласно его словам, нужно прямо сказать Германии, чтобы она взяла ответственность за свои действия и занялась развитием экологически чистой энергетики на украинской территории, то есть увеличила энергоэффективность, а также вложила деньги в производство биометана и водорода. Экс-министр отметил, что все «должны платить по счетам», поэтому Киеву следует «грохнуть немцев» за трубопровод.

По мнению украинского дипломата, нужно начать постройку предприятия по производству «зеленой» энергетики в рамках немецко-украинского партнерства. Киев займется инвестированием средств, а Берлин проконтролирует, чтобы средства не были разворованы.

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