В России одновременно строится целых пять подводных лодок проекта «Борей-А», сообщил журналист Бенджамин Браймлоу в издании Business Insider. Он отметил, что все эти субмарины являются наиболее совершенными в своем классе и несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты.

Автор напомнил, что последние из пяти субмарин были заложены в текущем году. Причем на церемонии закладки киля лично присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Подлодки «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» только начали строить, однако у России уже есть субмарина «Юрий Долгорукий», которая была спущена на воду в 2014 году. Она вооружена МБР «Булава», которые могут запускаться как по одиночке, так и залпами. Для этой цели применяется пусковая установка, рассчитанная на 16 ракет. Причем каждая из них способна поражать до 10 целей одновременно.

Автор публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», написал, что западные противники РФ приходят в ярость из-за подобных достижений Москвы. Подводные лодки с баллистическими ракетами нагоняют на них страх и вызывают не прекращающееся в последние годы беспокойство.