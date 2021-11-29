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Политика президента Джо Байдена на Украине идет вразрез с национальными интересами Соединенных Штатов. Вашингтон должен как можно скорее прекратить конфликтовать с Россией из-за Киева и попытаться наладить с ней нормальные отношения, пишет портал Business Insider.

Политический эксперт Саша Глэзер в своей публикации поясняет, что США сами провоцируют войну против ядерной державы. Если Вашингтон поспособствует вступлению Украины в НАТО вопреки всем правилам Альянса, он разъярит РФ. Которая будет вынуждена защищать собственные национальные интересы и предпримет для этого все возможные меры.

Эксперт также отмечает, что Байден предоставляет Киеву гарантии квазибезопасности. Он обещает военную помощь, однако граждане США вряд ли станут воевать и умирать за находящуюся в тысячах миль Украину.

«Белый дом должен все хорошо взвесить и понять, стоит ли начинать Третью мировую войну из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – уверен автор статьи.

Он также добавил, что Россия, несмотря на санкции и другие меры, принятые против нее, доказала, что продолжит всеми силами добиваться прекращения расширения НАТО. Поэтому США пора понять, что из-за их политики серьезно возрастают риски ядерной войны, которая не нужна ни одной из сторон. Тем более, из-за Украины.

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