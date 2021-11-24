Сотрудничество Турции с Россией может сделать ее «чужим среди своих» и «вредителем» внутри НАТО, уверены эксперты издания Business Insider. Они напомнили о конфликте между Анкарой и Вашингтоном из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Именно из-за приобретения этих ЗРК Соединенные Штаты исключили Турцию из программы F-35 и отдали ее истребители Греции. Также Конгресс все еще не одобрил запрос на покупку самолетов F-16, которые Анкара хотела бы получить на те деньги, которые уже заплатила за Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают слова президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности углубления сотрудничества с РФ в случае отказа по истребителям F-16. Они считают, что Анкара может купить самолеты и другое вооружение у Москвы, что сделает ее настоящим «вредителем», ведущим в НАТО подрывную деятельность.