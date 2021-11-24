Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудничество Турции с Россией может сделать ее «чужим среди своих» и «вредителем» внутри НАТО, уверены эксперты издания Business Insider. Они напомнили о конфликте между Анкарой и Вашингтоном из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Именно из-за приобретения этих ЗРК Соединенные Штаты исключили Турцию из программы F-35 и отдали ее истребители Греции. Также Конгресс все еще не одобрил запрос на покупку самолетов F-16, которые Анкара хотела бы получить на те деньги, которые уже заплатила за Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают слова президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности углубления сотрудничества с РФ в случае отказа по истребителям F-16. Они считают, что Анкара может купить самолеты и другое вооружение у Москвы, что сделает ее настоящим «вредителем», ведущим в НАТО подрывную деятельность.

Вам может понравиться

Политолог Багдасаров: Запад предпочитает не замечать очевидных военных преступлений Киева на Донбассе

Очевидно, что действия ВСУ на Донбассе – это одно большое военное преступление, однако мировое сообщество вряд когда-нибудь признает данный факт, уверен политолог Семен Багдасаров. Он напомнил, что жители ДНР Вадим

Стрелков заявил, что с помощью Javelin Украина мгновенно уничтожит ДНР и ЛНР

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина сможет без усилий уничтожить ДНР при помощи Javelin. Как отмечается, недавно украинские военнослужащие впервые задействовали на
  • Анна
  • 22.11.2021
  • читать 1 минуту

США развернули на границе с Белоруссией и Россией не меньше 30 САУ Palladin

Соединенные Штаты активно готовятся к войне с Россией. Они перебросили на границу с РФ и Белоруссией самоходные артиллерийские установки M109A7 Paladin, дальность которых позволяет наносить удары по российской территории, сообщил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 2 °C |