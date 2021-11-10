У России появились весьма достойные противники в Каспийском море, однако благодаря мощи своего флота она все же удерживает превосходство в регионе, сообщает издание Business Insider. Автор публикации Бенджамин Бримлоу уверен, что только этот факт спасает Москву от неприятностей на Каспии.

Первым современными кораблями обзавелся Азербайджан, чьи доходы с продажи нефти постоянно растут и позволяют вплотную заниматься модернизацией Вооруженных сил. Сейчас у него три десятка боевых судов, которые полностью отвечают нынешним стандартам.

Туркменистан решил не отставать и купил ракетные катера класса «Серхет», а также корвет, сразу же ставший флагманом флота страны. Усиливает позиции на море и Иран, который строит собственные корабли.

Бримлоу, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, отмечает, что при всем этом РФ продолжает доминировать в Каспийском море. Ее флотилия превосходит корабли упомянутых выше государства практически по всем параметрам, что обеспечивает ей превосходство в регионе.