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У России появились весьма достойные противники в Каспийском море, однако благодаря мощи своего флота она все же удерживает превосходство в регионе, сообщает издание Business Insider. Автор публикации Бенджамин Бримлоу уверен, что только этот факт спасает Москву от неприятностей на Каспии.

Первым современными кораблями обзавелся Азербайджан, чьи доходы с продажи нефти постоянно растут и позволяют вплотную заниматься модернизацией Вооруженных сил. Сейчас у него три десятка боевых судов, которые полностью отвечают нынешним стандартам.

Туркменистан решил не отставать и купил ракетные катера класса «Серхет», а также корвет, сразу же ставший флагманом флота страны. Усиливает позиции на море и Иран, который строит собственные корабли.

Бримлоу, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, отмечает, что при всем этом РФ продолжает доминировать в Каспийском море. Ее флотилия превосходит корабли упомянутых выше государства практически по всем параметрам, что обеспечивает ей превосходство в регионе.

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