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В информагентстве Bild отметили, что Олаф Шольц, будущий немецкий канцлер, не станет вводить в Германии новый локдаун, несмотря на увеличение количества заражений COVID-19.

В материале указывается, что после вступления на новую должность Шольц с высокой вероятностью введет новые ограничительные меры, которые коснутся организации масштабных общественных мероприятий. Однако он не собирается реализовывать полный локдаун, считая его нецелесообразным. Данное решение также поддержал Кристиан Линднер, будущий глава немецкого Минфина.

При этом о необходимости ввести 2-недельный локдаун заявляет Хельге Браун, руководитель ведомства канцлера. Он уверен, что новой правящей коалиции следует принять законопроект о защите от коронавируса. В ином случае в федеральных землях, где наблюдается рост числа инфицированных, будет введен строгий карантин.

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