Британское издание Daily Mail выступило с разоблачением Советского Союза, который якобы ввел в заблуждение весь мир враньем о судьбе отправившейся в космос собаки Лайки.

Авторы публикации написали, что высокая температура на борту космического аппарата стала причиной гибели животного уже после нескольких витков вокруг Земли. Однако СССР транслировал другую версию, заявляя, что Лайка жила в космосе около 6 недель.

Именно это несоответствие фактов британские журналисты взяли для очередной истории, призванной очернить СССР. Они приукрасили свое творение на ходу придуманными фактами о митингах протеста в Союзе, на которых граждане требовали прекратить эксперименты над животными.

Читатели Daily Mail не впечатлились из-за этой истории. Они заявили, что журналисты под давлением властей Великобритании готовы придумать что угодно, чтобы антироссийская истерия в стране продолжалась до бесконечности.

«Как душещипательно. Только нам всем нужно помнить, что весь человеческий прогресс связан с массовым насилием над животными. Вы что, этого не знали? Или все это делается для того, чтобы еще раз облить русских грязью» — поинтересовался читатель Melips.

Комментатор Cyber-Curmudgeon напомнил, что Британия и другие страны мира во все времена экспериментировали над животными.

«Слушайте, это уже смешно. Запад нападает на Россию за то, что она использовала собаку в научных экспериментах 65 лет назад! Да у нас животных убивают тысячами! Россия даже не огрызается на это. Она занята делом: строит с Китаем систему доминирования в мире», – написал он.

«А вы не думаете, что ваши деньги налогоплательщиков именно в данный момент используются в секретной лаборатории Портон-Даун для экспериментов с отравляющими веществами над животными? И ведь это вам не исследование космоса», – поддержал его Mr Mandalay.

Напомним, что после Лайки в космос летали еще две собаки – Белка и Стрелка. Они вернулись на Землю невредимыми, а щенка одной из них получил в подарок американский президент Джон Кеннеди.