Британский телеканал BBC показал репортаж о российской военной базе «Арктический трилистник», расположенной за Полярным кругом. Журналисты рассказали, что на ней может полтора года полностью в автономном режиме находиться 150 человек. Кроме того, база защищена от нападения потенциального противника ЗРПК «Панцирь-С» и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

В репортаже сообщили, что на «Арктическом трилистнике» имеется собственный аэродром, позволяющий круглый год принимать любые самолеты – от истребителей до тяжелых бомбардировщиков и транспортников. Этот рассказ вызвал восхищение у жителей Великобритании.

«Вот за что я уважаю российское оружие», – написал в комментариях на сайте телеканала один из пользователей.

Второй добавил, что Россия вполне способна посадить самолет даже на айсберг. В отличие от Британии, для которой даже небольшой снегопад является поводом для закрытия аэропортов.

«Эта база — самая русская вещь, которую я когда-либо видел. Я имею в виду, если бы кто-нибудь показал мне это, не сказав, что это такое, я бы, наверное, сказал, что это российская военная база», – отметил комментатор с ником DikoMan.

По мнению британских зрителей, претензии США к российским базам в Арктике не имеют под собой никаких оснований, так как сам Вашингтон размещает свои объекты где ему вздумается в любой стране мира.