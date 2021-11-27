Мелинда Симмонс, посол из Британии в Киеве, назвала сведения об отправке Лондоном военнослужащих на Украину не соответствующими действительности.

Согласно ее словам, у Великобритании, как и у множества других стран, имеются подразделения, которые она может оперативно перебросить в любой регион планеты. Однако на данный момент времени британские власти не намерены посылать их на украинскую территорию, хоть они и обеспокоены тем, что РФ наращивает свои военные силы в приграничных районах.

Ранее в СМИ отметили, что Лондон организовал подразделение быстрого реагирования, состоящее из 600 военных, которое будет переброшено на Украину, если на ее территорию вторгнуться российские войска. Журналисты отмечают, что данный отряд включает в себя десантников, медиков, разведчиков и инженеров.