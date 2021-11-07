ВС Украины продолжают нести потери из-за халатного отношения военнослужащих к своим обязанностям. Так, в ночь на субботу бойцы первого батальона 30-й бригады сожгли свой собственный блиндаж, так как нарушили правила использования газового баллона.

Взрыв, который последовал после попытки использовать баллон в непосредственной близости от открытого огня, привел к гибели двоих бойцов. Пятеро остальных получили серьезные ранения и травмы и находятся в госпитале в очень тяжелом состоянии.

В пресс-службе Народной полиции ЛНР рассказали, что взрыв и спровоцированный ним пожар стали причиной уничтожения дорогостоящих тепловизора Thermal-Eye X320 и прибора ночного видения AN/PVS-14. Это оборудование было передано американскими военнослужащими.

Напомним, что это не первый эпизод, в котором из-за неосторожности и халатности гибнут бойцы ВСУ. Так, недавно несколько военнослужащих взорвались вместе с автомобилем «Урал», нагруженном боеприпасами.