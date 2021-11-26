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На Донбассе сбит «неуязвимый» украинский дрон R-18, который Киев задействовал для атаки на позиции ополчения. Военнослужащие самопровозглашенной ДНР использовали комплекс радиоэлектронной борьбы и вынудили беспилотник приземлиться.

Портал Avia.Pro сообщает, что к БПЛА было прикреплено три самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками. Однако сбросить их дрон не успел. Система РЭБ, задействованная ополченцами, заглушила связь с оператором и аккуратно усадила беспилотник на землю.

Известно, что дрон мягко приземлился и не получил каких-либо механических повреждений. Так что теперь военнослужащие ДНР вполне могут использовать его для ответной атаки на позиции ВСУ.

Комплекс РЭБ подтвердил свою эффективность, поэтому ополчение может попытаться использовать его и против более серьезного вооружения украинских войск – беспилотного аппарата Bayraktar TB2.

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