В болгарском издании Dnes.Dir рассказали о том, что Сербия будет покупать газ у РФ по цене в 270 долларов за 1000 кубометров. В комментариях под статьей многие пользователи позавидовали сербам.

Мнение болгар по поводу данной ситуации разделилось. Некоторые поздравили соседей, сумевших договориться с Москвой о приемлемой цене на важный энергоресурс, а другие стали критиковать их. К примеру, один из пользователей отметил, что «сербы с радостью будут пресмыкаться даже перед мошенниками ради получения выгоды, так как купить их очень легко».

Однако большинство читателей все же считают, что сербские власти поступили мудро, так как действуют на благо своих граждан. Один из комментаторов отметил, что ему было бы «интересно поглядеть на то, как европейские ценности помогут болгарам покупать газ по цене ниже, чем у недемократичных сербов».