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Болгарское издание «Факти» написало о российских золотовалютных резервах, которые за текущий год обновили исторический максимум и вышли на уровень почти в 624 миллиарда долларов. Публикация привлекла внимание читателей, которым стало очень интересно, зачем Россия покупает в огромных объемах валюту и драгметаллы.

Некоторых пользователей напугала такая активность РФ. Они написали, что Москва готовится к чему-то плохому, так как золото обычно скупают перед войной или другими катаклизмами.

«Если ожидается экономическая блокада, золото накапливается, но не пускается в оборот. Россия к чему-то готовится», – предположил один из читателей.

Другой отметил, что Москва все делает правильно, так как золото во все времена остается ценным платежным средством в отличие от бумажек.

Также один из комментаторов зло высказался в том духе, что пока Европа никак не перейдет на зеленую энергетику, Россия пользуется моментом и расширяет свои золотовалютные резервы.

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