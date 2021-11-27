Болгарские пользователи в комментариях под новостями информагентства «Факти» высмеяли слова Дмитрия Кулебы, руководителя украинского внешнеполитического ведомства, о том, что Украина сдерживает «агрессию» РФ.

Читатели болгарского издания отмечают, что высказывания о «большой расплате» в случае «вторжения» России на украинские территории являются лишь голословными угрозами. Они считают, что Киев специально нарывается на конфликт, надеясь, что его прикроет Запад, однако подобные действия выйдут ему боком.

Еще один комментатор отметил, что не припомнит войну, в которой вооруженные силы США вышли бы победителями. Он не понимает, из-за чего именно украинцы так сильно верят американским властям. Пользователь напомнил про Афганистан, оставленный американцами в конце лета, призвав всех не верить Вашингтону.