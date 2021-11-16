Европейские генералы умеют только много говорить о войне, но чем они собираются отвечать, если Россия вдруг действительно ввяжется в крупномасштабное вооруженное столкновение? Такой вопрос задал один из болгарских читателей газеты «Факти», прокомментировав высказывание начальника штабы обороны Великобритании Ника Картера.

Генерал отметил, что сейчас риск начала большой войны весьма высок. Эскалация конфликта между НАТО и Россией становится неизбежной, причем, по мнению военного, по вине Москвы.

Болгарские читатели отметили, что заявления Картера – это угроза в адрес России, однако пугать ее войной глупо. Потому что если кто и умеет воевать, то это РФ.

«Они сокрушили и Золотую Орду, и армию Наполеона, и Гитлера. Неслучайно азиаты слушаются Москву, французы стараются дружить с Россией, а с 1945 года с россиянами поддерживает дружбу и Германия. Даже их бывшая канцлер работала на благо интересов Кремля», – написал пользователь Воюват.

Другой комментатор добавил, что России не нужно начинать боевые действия, чтобы поставить Европу на колени:

«Россия и без военных действий может погубить Европу, если перекроет газ в зимнее время! Помрут от холода и голода!», – написал он.

Также читатели отметили, что США и Великобритания постоянно говорят о войне и провоцируют Россию.