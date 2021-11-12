США сообщили Европе, что имеется риск «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, чиновники в США опасаются того, что Россия может захотеть начать проводить на Украине «военные операции». Как было заявлено, эта оценка была сделана на основе «общедоступных доказательств». Никакой информации, которая могла бы подтвердить этот вывод, предоставлено не было.

Как сообщил агентству источник, близкий к Кремлю, который пожелал остаться анонимным, Россия не собирается воевать с Украиной, но может показать готовность использовать силу. Согласно заявлению другого источника, Россия имеет план действий по реагированию на провокации со стороны Киева, но нападение маловероятно.

По словам первого зампреда России при Совбезе ООН Дмитрия Полянского, Россия не намеревается нападать на Украину, и не будет, если не будет провокаций.

Ранее украинский генерал Игорь Романенко заявил, что боеспособность Украины находится на очень низком уровне. Армии Украины, как он отметил, необходимо современное оружие.