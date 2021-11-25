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Издание Bloomberg сообщило о переброске крупных сил ВС России на Крымский полуостров. Ссылаясь на сообщение от военно-разведывательной компании Janes, журналисты заявляют, что Москва «окружает» соседнее государство.

Россия, по словам авторов публикации, уже вторую неделю везет в Крым свои танки. Одновременно с этим она якобы продолжает наращивать силы в Воронежской области на границах с Украиной. Туда также отправляются боевые машины и тяжелая артиллерия.

Представители Janes ссылаются на размещенное в Сети видео, на котором изображены эшелоны с танками Т-72Б3 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Также они утверждают, что в Крым отправлена еще и 34-я мотострелковая бригада.

От Минобороны России никаких комментариев на это сообщение не поступало.

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