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Джо Байден, американский лидер, решил поучаствовать в тест-драйве нового электропикапа от американского автопроизводителя GMC под названием Hummer.

Новая версия возрожденной модели была официально презентована в конце предыдущего года. Она оснащена несколькими электромоторами, общая мощность которых составляет почти 1 тысячу «лошадок». Автомобиль способен проехать без подзарядки около 550 километров. Новинку будут продавать по цене от 80 000 долларов (примерно 5,8 миллиона рублей) и выше.

Президент США проехал на машине по площадке предприятия GMC, расположенного в Мичигане. До этого он подписал закон, согласно которому государство профинансирует разработку новой сети зарядки электрокаров, выделив на это 7 миллиардов 500 миллионов долларов.

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  • 18.11.2021
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