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Россия разгромит флот ВМС США, если тот затеет войну в Черноморском регионе, считает военный аналитик Виктор Баранец. По его словам, в распоряжении Соединенных Штатов нет ничего такого, с чем не справилась бы РФ.

Так, в Крыму, который давно превратился в неуязвимый авианосец, базируются истребители и бомбардировщики, которые с первых же секунд включатся в конфликт. В составе Черноморского флота имеется крейсер «Москва», способный в одиночку расправиться с целой АУГ, а не то что с одним эсминцем. Также на побережье развернуты ракетные комплексы, отслеживающие все перемещения кораблей потенциального противника и готовые нанести удар, если в этом возникнет необходимость.

Подводные лодки и корабли ЧФ вооружены ракетами «Калибр», которые отправят на дно любое судно. Поэтому начиная войну в Черном море, США обречены на разгром. У России есть силы и средства, чтобы защитить себя и свои границы, поэтому американскому флоту лучше не рисковать.

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