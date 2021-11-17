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17 ноября в Таджикистане начались очередные военные учения «Кобальт-2021», в которых принимают участие Россия, Киргистан, Армения, Казахстан и Беларусь. 23 октября в стране также проходили маневры стран ОДКБ, но ничего странного в участившихся военных кампаниях нет. Они проводятся на фоне угрозы, которая исходит из соседнего Афганистана, поясняет военный эксперт Виктор Баранец.

Он рассказал, что РФ заранее знала, что в Кабуле придут к власти талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации). Обученные американцами правительственные силы не выглядели способными противостоять боевикам, поэтому Москва сыграла в Таджикистане на опережение.

После разговора таджикского лидера Эмомали Рахмона с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону РФ направила в страну дополнительную бронетехнику и боеприпасы, начала организовывать маневры с участием стран ОДКБ и Центральной Азии. Это позволило подстраховаться на случай наступления талибов, хотя те и обещают, что не собираются расширять свои владения.

Баранец также напомнил, что Узбекистан, вышедший из ОДКБ, ведет переговоры с Соединенными Штатами о размещении военных баз НАТО на своей территории. Если Ташкент пойдет на сделку с Вашингтоном, для Москвы он станет предателем и вряд ли сможет рассчитывать на помощь в случае нападения Афганистана.

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