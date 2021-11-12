Новейший российских огнемет РПО-2 будет сжигать беспилотные аппараты потенциального противника прямо в полете, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что оружие планируется устанавливать на российские боевые дроны.

Дальность поражения целей таким огнеметом составляет 600-800 метров. Его установка на БПЛА поможет расширить угол обзора и эффективно атаковать вражеские беспилотники. Благодаря высокой мощности РПО-2, эти дроны будут мгновенно сгорать в небе.

Также баранец отметил, что БПЛА с установленными на них огнеметами смогут поливать пламенем бронетехнику и живую силу на земле.

Ранее о возможности размещать РПО-2 на беспилотники и любые другие носители рассказал генерал-лейтенант российских войск Игорь Кириллов.