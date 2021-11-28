Североатлантический альянс готовит ряд крупных провокаций против России и Белоруссии, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что антироссийская риторика с каждым днем звучит все сильнее, а западные государства стягивают крупные силы к границам РФ.

Кроме того, НАТО проводит целый ряд разведывательных операций. Они необходимы, чтобы выяснить уровень боеспособности РФ и Беларуси, разработать стратегию той крупной игры, которая задумана на Западе.

Баранец заявил также, что результаты всего этого можно будет увидеть совсем скоро. Но не уточнил, какие именно шаги намерен предпринять Альянс.

О высокой вероятности провокаций говорит и политолог Александр Перенджиев. Он напоминает о появлении в Черном море эсминца Arleigh Burke являющееся часть крупной операции, которую НАТО готовит против России, Белоруссии и Донбасса.