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Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал появление в Черном море сразу трех американских кораблей и предположил, что с ними будет в случае проявления агрессии против России.

Аналитик напомнил июньский инцидент с британским эсминцем «Дефендер», браво проследовавшим прямо в территориальные воды России. Экипаж судна не отреагировал на предупреждение по радио, на сигналы трассирующими боеприпасами и световые предостережения, поэтому поперек его курса пришлось уложить несколько 500-килограммовых авиабомб.

С американскими кораблями РФ так церемонится не будет, уверен Баранец. Скорее всего, дело ограничится предупреждением по радио на международных частотах. Если никакой реакции на него не последует, по нарушителю будет нанесен удар.

Эксперт также напомнил, что корабли государств, не входящих в Черноморский регион, не имеют права находиться в акватории более 21 дня. Поэтому спустя уже две недели американским судам придется «убираться восвояси».

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