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Высказывания украинского отставного полковника Петра Недзельского о «бегстве российской армии» от ВСУ – очередная пустая бравада и ложь. Офицеры ВС Украины даже морального права не имеют критиковать российские войска, так как восемь лет убивают своих соотечественников на Донбассе, заявил военный эксперт Виктор Баранец в интервью порталу «ПолитРоссия».

«Это типичный треп зайца во хмелю. Чего только этот полковник не говорил: что войско Украины не должно бояться российской армии, что она трусливая и разбежится при первой же опасности. Мне сразу вспомнилась старинная пословица: хвастлива собака была, да волки съели», — высмеял аналитик грозного украинского офицера.

Российские военные, отметил Баранец, неоднократно участвовали в военных конфликтах и демонстрировали героизм и отвагу, одолевая даже превосходящие силы противника. Украинская же армия смелая только в противостоянии с мирным населением, которое она обстреливает с большого расстояния. Кроме того, бойцы ВСУ на Донбассе продемонстрировали только склонность к мародерству, а их боевая подготовка не выдерживает никакой критики.

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