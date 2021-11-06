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После полетов американских бомбардировщиков у границ России многие аналитики США начали трубить о способности этих самолетов в мгновение ока уничтожить весь Черноморский и Балтийский флот РФ. Однако подобные заявления очень далеки от реальности, уверены авторы китайского портала Baijiahao.

В своей публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», они назвали высказывания о нескольких бомбардировщиках, уничтожающих флот РФ попыткой вселить неуверенность в своих силах в Россию. Однако выглядит она жалко. Балтийский флот не даст американским самолетам нанести даже один удар. Мало того, США слишком дорого заплатят за попытку атаковать российские корабли.

Обозреватели из США считают, что РФ не будет оказывать сопротивление, но они глубоко ошибаются. Американские самолеты могут легко сбить российские зенитно-ракетные комплексы, которые составляют эшелонированную систему противовоздушной обороны. Также бомбардировщики попадут под массированные ракетные удары кораблей Балтфлота, что приведет к их уничтожению. Поэтому аналитикам лучше хорошо подумать, чем писать полнейшую чушь, о которой они не имеют ни малейшего представления, резюмировали авторы.

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