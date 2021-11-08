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В китайском информагентстве Baijiahao отметили, что РФ является единственным обладателем самого лучшего в мире перехватчика МиГ-31, так как решила не экспортировать его за рубеж. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией».

В настоящее время подобными самолетами обладают только 2 страны: Казахстан и Россия, однако, на вооружении первой имеются лишь советские образцы. Эксперты предполагали, что это связано с низким экспортным потенциалом истребителя, так как он имеет узкую специальность, но в действительности Москва просто никогда не планировала продавать его другим государствам.

Китайские аналитики считают МиГ-31 суперэффективным перехватчиком, который получил множество дополнительного оружия, позволяющего ему уничтожать даже наземные объекты. Его также оснастили гиперзвуковыми ракетами, что заметно увеличило боевой потенциал перехватчика.

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