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Россия шокировала Запад своей реакцией на падение британского истребителя в Средиземное море, пишет китайский портал Baijiahao. Москва даже не попыталась добраться до этого самолета, чтобы разузнать все его секреты.

Напомним, что истребитель рухнул в море сразу после взлета с палубы авианосца Queen Elizabeth. США сразу же подняли шум в СМИ, заявляя, что теперь-то Россия быстро доберется до обломков самолета и разберет его на винтики, чтобы выведать секреты американских инженеров. Однако Москва на это ответила, что никакого интереса для нее F-35 не представляет.

Авторы портала отмечают, что Россия действительно продвинулась далеко вперед за последние годы. Она успешно разрабатывает собственные самолеты-невидимки, поэтому не собирается пользоваться чужими технологиями.

Напомним, что ранее китайское издание Sohu предположило, что F-35 упал в Средиземное море при попытке перехватить российский истребитель Су-30.

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