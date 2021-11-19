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Военные эксперты Соединенных Штатов полностью уверены в победе своей страны в возможном противостоянии с Россией. Они постоянно заявляют о превосходстве в численности боевых самолетов, которые и должны обеспечить успешный исход войны. Однако китайские аналитики в своих оценках совсем не так категоричны.

Авторы портала Baijiahao поясняют, что самолетов у США действительно много. В случае противостояния Вашингтон может задействовать около 700 воздушных машин для атаки на Россию. Однако подавляющее большинство из них – это истребители F-15 и F-16, которые морально устарели и не способны обойти российские комплексы ПВО.

В распоряжении РФ имеются как старые С-300, способные справиться с этими истребителями, так и передовые ЗРК С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». Они обнаруживают вражескую авиацию на огромном расстоянии и могут уничтожать сразу по нескольку целей. Благодаря этому большая часть атакующих Россию истребителей будет уничтожена задолго до выхода на цель.

Авторы публикации отмечают, что если США не хотят превратить свои 700 самолетов в груду бесполезного металлолома, им лучше не пытаться проявлять агрессию против РФ.

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