Современная армия Украины представляет серьезную опасность для ДНР и ЛНР, поэтому самопровозглашенным республикам Донбасса не стоит недооценивать ее возможности, уверен военный эксперт Семен Багдасаров.

Он напомнил прошлогоднюю войну в Карабахе, где Азербайджан, который активно готовился к боевым действиям и перевооружался, одержал разгромную победу над Арменией. То же самое сейчас происходит и с Украиной.

Багдасаров отметил, что Киев получил помощь от союзников, являющихся непримиримыми врагами России. У него на вооружении имеются беспилотники Bayraktar, которые фактически обеспечили Азербайджану победу. При этом равнинная местность на Донбассе дает возможность БПЛА беспрепятственно наносить удары по ополчению, у которого даже нет каких-либо фортификационных сооружений. По мнению эксперта, республики Донбасса, в отличие от Армении, могут и не продержаться 44 дня.